Was muss ein Bürgermeister von seiner Gemeinde wissen? Sollte er eine Ahnung davon haben, was in seiner Orts- und Verbandsgemeinde seit Jahren vor sich geht? Oder ist das nicht so wichtig, auch wenn man das Amt schon ewig und drei Tage innehat? Der Zyniker könnte sagen, nichts gewusst zu haben ist ja seit gut 100 Jahren eine Kernkompetenz von uns Deutschen. Aber das wäre mit Blick auf Axel Wassyl viel zu hart und absolut unangemessen, denn er hat immerhin klar und deutlich Position und Stellung bezogen. Und haben Sie das Mimimi bemerkt, das die AfD da loslässt, nur weil man sie mit heruntergelassener Hose bei ihren ekligen Ausländer-und-Deutsche-raus-Fantasien erwischt hat? Hass und Hetze verbreiten – können die. Leute irgendwo entsorgen wollen – können die. Heulen wie die kleinen Kinder, wenn sie deshalb Gegenwind bekommen? Können sie sogar noch besser. Dann reicht die AfD-Heulsusi mit Wasser in den Augen Wein-Trauben und Opfer-Rolle. Bringt nix, schmeckt widerlich.