Ein bislang unbekannter Autofahrer hat nach einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Weg in Roschbach drei Weinbergszeilen beschädigt und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagabend. Der Fahrer war dort so schnell unterwegs, dass er in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach links von dem Weg ab und touchierte dabei die angrenzenden Weinbergszeilen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.