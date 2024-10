Im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, sind rund 50 Weinbergpfosten im Wert von rund 500 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, waren die Eisenpfähle an einem Weinberg in der Nähe der B38 bei Dörrenbach gelagert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei Bad Bergzabern zu melden.