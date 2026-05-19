Wandern und genießen – das ist an Pfingsten in Birkweiler möglich: Von Samstag, 23. Mai, bis Montag, 25. Mai, veranstalten die Keschdebuschwinzer den 18. Birkweiler Weinfrühling. Wie diese mitteilen, erwartet die Besucher eine Weinbergswanderung rund um den Kastanienbusch mit Kulinarik auf zwei Kilometern und rund 120 Höhenmetern. An sechs Stationen bieten demnach neun Birkweiler Weingüter und fünf regionale Gastronomen inmitten der Natur ihre Weine und Speisen an. Entlang des Wanderwegs informieren Infotafeln über Geologie, Rebsorten und weitere Besonderheiten der Weinlage Kastanienbusch. Der Weinfrühling startet laut Mitteilung am Samstag um 14 Uhr, am Pfingstsonntag und -montag jeweils um 11 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 16 Uhr statt. Für Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gibt es ab dem Bahnhof Birkweiler/Siebeldingen eine Ausschilderung zum Rundkurs; dieser ist über einen etwa einen Kilometer langen Fußweg durch Birkweiler zu erreichen.