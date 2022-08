Das Wein-und Knoppfest in Hochstadt geht von Freitag bis Sonntag nach zweijähriger Corona-Pause in die 42. Runde. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 19 Uhr bei der Feuerwehr mit SÜW-Weinprinzessin Maja Bader, dazu spielt der Spielmannszuges Hochstadt. Im Hof des alten Schulhauses begrüßt die VFB-Weinlounge mit Hochstadter Weinen und Sekten. Bewirtung gibt’s am Wildmobil. Die Landfrauen bieten selbst gebackenen Kuchen und Torten an. Auch Freunde des Dampfknopps kommen nicht zu kurz. Und die örtliche Bauern- und Winzerschaft baut einen Weinprobierstand auf. Am Feuerwehrhaus ist ein weiterer Bewirtungsstandort mit Pfälzer Spezialitäten und mehr. Am Sonntag ist Kinder- und Feuerwehrtag mit Angeboten für Kinder, Vorführungen und vieles mehr. Eine Tombola gibt es an allen Tagen. Auch Liebhaber von Livemusik kommen auf Ihre Kosten. Am Freitag spielt Perfect Storm, am Samstag rocken The Monkey Session die Bühne.

Wegen des Festes gibt es bereits von Dienstag bis kommenden Montag Einschränkungen im Busverkehr der Linie 590, wie die QNV mitteilt. Die Haltestellen Gasthaus Ochsen und Gasthaus Schwanen können umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die in der Waldstraße errichtete Ersatzhaltestelle mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Gasthaus Schwanen auszuweichen.