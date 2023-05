Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weihnachten und erneuter Lockdown, das lässt die Anzahl der Paketsendungen durch die Decke gehen. Die Post-Mitarbeiter sind am Rotieren. Und der Countdown läuft: Wer sicher gehen will, dass sein Paket pünktlich zu Heiligabend ankommt, der hat nicht mehr lange Zeit.

Vor der Landauer Post sieht es derzeit so aus wie vor Kaufhallen in der DDR, wenn es Bananen zu kaufen gab. Die Südpfälzer machen das, was Engländer neben Teetrinken und Linksfahren am