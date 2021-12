Im Sozialkaufhaus Ruhangomarkt öffnen die Helfer am Samstag, 4. Dezember von 13 bis 17 Uhr für einen Sonderverkauf. Dort ist insbesondere eine große Weihnachtsabteilung eingerichtet worden mit Deko- und Geschenkideen auch für schmalere Geldbeutel. Passend zur Jahreszeit ist auch die Abteilung für Damen-, Herren- und Kinderwinterbekleidung gut ausgestattet. Alle Abteilungen sind geöffnet. „Im Ruhango-Markt findet am immer was, auch wenn man nichts sucht“, sagen viele Kunden über den Gebrauchtwarenladen in der Straße Im Justus 4. Mit dem Erlös der gespendeten und verkauften Waren werden verschiedene Projekte in Ruanda, dem afrikanischen Partnerland von Rheinland-Pfalz, finanziert.