Am ersten Adventswochenende (vom 25. bis 27. November) wird der Rathausplatz in ein kleines Weihnachtsdorf verwandelt. Die Plätze sind rund um den Rathausplatz sind jedoch begrenzt. Deshalb kann sicher jeder, der mit einem Angebot am Weihnachtsmarkt teilnehmen möchte , dafür anmelden. Anmeldebögen gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.annweiler.de. Ausgefüllte Bögen können im Rathaus abgegeben werden.