Umringt von Käseständen, Metzgereianhängern und Blumentöpfen sind sie vereinzelt zu erkennen: Reminiszenzen an einen lebhaften Weihnachtsmarkt.

Wer dieser Tage über den Marktplatz in Landau schlendert, wird zwar nicht, wie die Jahre zuvor, mit bunten Lichtern und Glühwein empfangen. Dennoch zieht der Platz die Menschen an. Ein Krippenhaus ist aufgestellt, ein Dutzend Stände ist aufgebaut, und an Tannenbäumen mangelt es auch nicht. „Wir wollen den Markt irgendwie am Leben halten“, sagt die Inhaberin des Mistelzweig-Stands, Carola Reinhard, die auch den Wochenmarkt am Messplatz bespielt. Jetzt sollen Fußgänger wieder vermehrt ins Landauer Zentrum gezogen werden. Auch im Kartoffelhaus nebenan gibt man sein Bestes. Das bietet bis auf Weiteres jeden Tag der Woche einen warmem Gaumenschmaus. Der Geruch von frischen Pommes und Kartoffelpfannkuchen lädt zum Verweilen ein und erinnert die Nase an den Advent. Auch Obst- und Gemüsehändler des Wochenmarktes bringen Leben auf den Marktplatz. Am 17. und 31. Dezember sind weitere Wintermärkte.