Kulinarische Köstlichkeiten, Budenzauber, Kunsthandwerk und eine stimmungsvolle Atmosphäre – all das erwartet die Besucher beim Weihnachtsmarkt in Gommersheim. Der Dorfplatz verwandelt sich in einen weihnachtlich geschmückten Treffpunkt. Das vielfältige Angebot der Aussteller, die traditionellen Holzhäuschen und das Programm auf der Bühne bieten Abwechslung und Unterhaltung für die Familie. Los geht es am Samstag ab 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr mit Unterstützung der Gommersheimer Dorfmusikanten und den Kindergarten- sowie Grundschulkindern. Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr seine Pforten. Um 18 Uhr kommt der Nikolaus, anschließend singt der Gospelchor „Vocal Spirit“.