Die Harley-Davidson-riding-Santas sind am Montag, 6. Dezember, für den guten Zweck auf ihren Motorrädern unterwegs und sammeln Spenden für das Dudenhofener Kinderhospiz Sterntaler. Ihre Tour startet morgens in Germersheim und führt die motorisierten Weihnachtsmänner weiter durch den Landkreis Germersheim und die Südliche Weinstraße. Sie fahren dabei unter anderem durch Bellheim, Ottersheim, Offenbach, Landau, Edenkoben und Maikammer. Wo die Santas ihre Stopps einlegen, wollen sie aufgrund der Corona-Lage vorab nicht veröffentlichen, damit sich keine Menschenansammlungen bilden. Auf ihrer Facebook-Seite bitten sie Menschen, die am Straßenrand winken wollen, Abstand und andere Coronaregeln einzuhalten. Die Tour führt am Nachmittag durch die Vorderpfalz und endet in Speyer.

Spendenkonto



Kinderhospiz Sterntaler, Iban: DE 19 43060967 6026347800; Kennwort: Harley.