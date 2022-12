Das Ensemble Accordeonissimo lädt für Sonntag, 16 Uhr, zu seinem Weihnachtskonzert in der Wilgartishalle in Wilgartswiesen ein. Das Konzert bietet einige Höhepunkte. So spielen als Gäste das erste Orchester des Harmonika-Spielrings Frankenthal 1933 und das mehrfach bei Musikfestivals und Wettbewerben erfolgreiche Ensemble Ernst & Co aus demselben Verein. Die Freundschaft zwischen den Musikern besteht schon seit vielen Jahren. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Infos unter Telefon 06392 409876.