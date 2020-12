Der Freundeskreis Ruhango-Kigoma bietet am Samstag, 5. Dezember, von 14 bis 16 Uhr, einen weiteren Sonderverkauf in seinem Flohmarkt im Justus 4 in Landau an. Der Erlös der Flohmarkt-Einkünfte dient der Entwicklungshilfe im afrikanischen Partnerland Ruanda. Obwohl die Resonanz auf den ersten Sonderverkauf sehr gut gewesen sei, seien die Lager noch gut gefüllt, teilt der Verein mit. Auf Wunsch der Kunden werde das Sozialkaufhaus deshalb außer der Reihe noch einmal öffnen, denn wegen Corona pausieren Verkauf und Sachspendenannahme derzeit. Angeboten werden neben Weihnachtsdeko auch Winterkleidung, Schuhe und alles fürs Kind.