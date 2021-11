Das Forstamt Haardt in Landau bietet am Donnerstag und Freitag frisches Schmuckgrün jeweils von 9 bis 16 Uhr im Westring 6 zum Verkauf an. Angeboten werden frisch geerntete Äste von Kiefer, Edeltanne, Nordmanntanne, Fichte und Strobe aus dem Landauer Stadtwald an, teilt das Forstamt mit. Die Verantwortlichen empfehlen das Tragen von Handschuhen und bitten um Barzahlung. Zudem wird auch der separate Wildverkaufsstand der Familie Rück an beiden Tagen geöffnet sein.