Wegen überwältigender Publikumsresonanz spielt der Landauer Weihnachtscircus auf dem neuen Messegelände in Landau-Queichheim ein weiteres Wochenende mit sechs Vorstellungen. Wie der Zirkus mitteilt, hat sich die Lage nach anfänglich eher schwachem Besuch nach den Feiertagen stabilisiert. Noch nie habe es so viele persönliche Danksagungen und begeisterte Mails nach den Vorstellungen gegeben. Zwar fehlten Vereine, Firmen und auch Busreisegruppen, die normalerweise an den Abenden das Zelt füllten, dafür habe das Familien-Publikum an den Nachmittagen den Zirkus nicht im Stich gelassen, betont Produzent und Direktor Jakel Bossert. Gerade bei den jungen Familien, Omas und ihren Enkeln habe man gespürt, wie sehr sie die zweieinhalb Stunden Unterhaltung im Circus genossen hätten, ergänzt Marketingleiter Hans-Ludwig Tillner.

Info



Das Programm im Weihnachtscircus startet am Freitag, 7. Januar, um 15 und 19 Uhr mit einem Familientag und halben Preisen auf allen Plätzen. Weitere Vorstellungen folgen am Samstag und Sonntag, jeweils 15 und 19 Uhr. Zur Abschiedsvorstellung um 19 Uhr gibt es noch einmal Tickets zum Sonderpreis. Die Kasse auf dem Messegelände ist ab Donnerstag täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Tickets gibt es auch bei allen Vorverkaufsstellen mit Reservix-Service und online über https://landauer-weihnachtscircus.de/. Rheinpfalz-Card-Besitzer erhalten fünf Prozent Nachlass auf die Eintrittspreise.