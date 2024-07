Wegen des Stadtjubiläums 750 Jahre Stadtrechte Landau verknüpft der Landauer Weihnachtscircus den Vorverkauf für die neue Show mit einer Sonderaktion: „750 Jahre Landau bescheren 750 Cent Rabatt beim Ticketkauf.“

Auch in diesem Jahr wird es wieder das Familienspektakel zur Weihnachtszeit geben, heißt es in einer Pressemitteilung. „Bereits zum 22. Mal werden wir die Menschen mit einer Circus-Gala erfreuen“, betont Produzent und Direktor Jakel Bossert. „Landau ist an Weihnachten zu unserer Heimat geworden.“

Weihnachtscircus Landau Foto: Circus landau

Stars und Neulinge

Mitorganisator und Pressechef Hans-Ludwig Tillner ergänzt: „Es wird wieder ein tolles Circus-Festival werden. Unser Programm steht. Es ist einmal mehr die bewährte prickelnde Landauer Mischung aus etablierten Manegen-Stars, Newcomern und schönen Tieren. Für einige Artisten wird es das erste Mal sein, dass sie in einem großen deutschen Circus wie Landau auftreten.“ Tillner kümmert sich auch um das Artistenmanagement und verspricht viele Highlights im zweieinhalbstündigen Programm.

Ein frühzeitiges Geschenk haben die Organisatoren des Weihnachtscircus’ schon heute für ihre Besucher. Landau feiert die Verleihung der Stadtrechte vor 750 Jahren. Der Circus nimmt das zum Anlass und gewährt Frühbuchern im Vorverkauf zusätzliche 750 Cent Rabatt auf die eh schon vergünstigten Vorverkaufspreise. Unter Verwendung des Codes „Landau-750“ können Eintrittskarten ab sofort im Online-Ticketshop und auch bei jeder VVK-Stelle mit Reservix-Service erworben werden. Die Aktion ist befristet bis zum 31. August.