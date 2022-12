Mit viel Lärm und dem Geruch von Benzin wusste die Torres-Truppe beim 20. Landauer Weihnachtscircus die Menge zu begeistern. Vor ausverkauftem Publikum rasten die vier Kolumbianer am Freitag auf ihren Motorrädern mit bis zu 70 Stundenkilometern gleichzeitig durch eine knapp fünf Meter messende Stahlkugel. Des Weiteren zeigten die Künstler in der Manege verschiedene Artisten-, Comedy- und Dressurnummern. Am Auftakt-Tag am Donnerstag waren nicht alle 1450 Zuschauerplätze besetzt, Zirkusdirektor Jakel Bossert ist dennoch zufrieden: „Wir waren fast voll und das, obwohl noch Schultag war. Am zweiten Tag standen die Leute schon Schlange an den Kassen.“ Bossert ist froh, dass es endlich losging, mussten er und sein Team in den Tagen vor dem Start doch bis zu 16 Stunden täglich arbeiten, um unter anderem das Zelt aufzubauen, die Heizungen zu installieren und die Vorstellung zu proben. Bis zum 8. Januar gibt es außer an Heiligabend und Neujahr zwei Vorstellungen pro Tag. Für die meisten gibt es noch Tickets unter www.landauer-weihnachtscircus.de oder an der Abendkasse.fesc