Seit 2006 sammelt die Spielvereinigung Rohrbach Weihnachtsbäume in der Gemeinde ein und verbrennt diese beim Knutfest. Das muss diesmal wegen Corona ausfallen. Eine Sammelaktion gibt’s trotzdem – am Samstag ab 9 Uhr. Wer bis dahin seinen abgeschmückten Baum vor die Tür gestellt und ihn mit einer Spende versehen hat, wird ihn problemlos los. Die Spielvereinigung bringt die Bäume dann zur Deponie. Das Geld kann auch auf das Konto des Vereins überwiesen werden: Iban DE35 5485 0010 1700 2409 46. Zu ihrem 100. Jubiläumsjahr spendet die Spielvereinigung den Erlös an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.