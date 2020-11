Noch weihnachtlicher als ohnehin schon in jedem Jahr kommt der Baum neben dem Reiterstandbild des Prinzregenten Luitpold auf dem Landauer Rathausplatz diesmal daher. Am Montag wurde sie erstmals mit roten und goldenen Kugeln geschmückt. Lichter zieren die Nordmanntanne aus dem Schwarzwald traditionell. Laut Stadtverwaltung ist sie etwa 15 Meter hoch und bleibt bis zum 6. Januar stehen. Für vorweihnachtliche Atmosphäre in diesem Krisenjahr sollen auch die Landauer Adventstürchen der städtischen Jugendförderung sorgen. Vom 1. bis 24. Dezember gestaltet jeden Tag ein Verein, eine Einrichtung, ein Geschäft oder eine Privatperson eine kleine Aktion für die Bürger an unterschiedlichen Plätzen in der Innenstadt wie etwa dem Johannes-Bader-Platz, dem Thomas-Nast-Platz, in den Einrichtungen selbst oder online. Darunter sind musikalische Hörerlebnisse, Foto-Aktionen und weihnachtliche Online-Sessions. „Wir wollen Zeit und Raum für Begegnungen, Austausch und Besinnlichkeit miteinander schaffen mit dem Ziel, die Gemeinschaft zu stärken“, erklärt Mitinitiatorin Ina Rinck von der Jugendförderung. Die Adventstürchen werden Ende November bekanntgegeben.