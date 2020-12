In den Geschäften und Straßen glitzert es weihnachtlich, und Tannenbäume zieren die Innenstadt. Doch bei einigen Exemplaren stutzt der Betrachter. Irgendetwas stimmt da nicht. Nehmen wir den Weihnachtsbaum in der Ostbahnstraße. Stolz ragt die Tanne an der Kreuzung zur Schlachthofstraße empor – rund fünf Meter, mindestens. Die fußballgroßen Kugeln passen zwar, nur hängen zwei Meter über dem Boden keine mehr.

Sind den Dekorierenden auf halbem Weg die Kugeln ausgegangen? Wollte man es mit der weihnachtlichen Stimmung nicht übertreiben? Wir tippen mal auf einen anderen Aspekt: Diebstahlschutz. Aber wer klaut denn bitte riesige Christbaumkugeln und trägt sie durch die Stadt?

Ein Anruf bei Christin Arto von den Aktiven Unternehmern bringt Aufschluss. Und siehe da, richtig getippt. „Dekorationen im öffentlichen Raum werden entweder zerstört oder gestohlen. Deshalb wird fast deutschlandweit nur außer Reichweite dekoriert.“ Auch die Tanne auf dem Marktplatz bleibt ohne schmucken Weihnachtsrock.