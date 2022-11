Seit der verheerenden Flut im Ahrtal ist einige Zeit vergangen. Nun steht das zweite Weihnachtsfest nach der Katastrophe vor der Tür. Das Team Vitamintransporte möchte gemeinsam mit einer Privatinitiative aus Herxheim auch dieses Jahr die „Weihnachtsaktion Ahrtal“ durchführen. Dabei könne jeder unterstützen. Es werde Weihnachtsgebäck angenommen (möglichst in kleine Tüten verpackt), ebenso könnten Obst, Schokonikoläuse und Lebkuchen abgegeben werden. Auch würden für Kinder und Senioren kleine Geschenke angenommen. Bezüglich der Abgabe bis Dienstag, 6. Dezember, können sich Interessierte mit Thomas Knecht unter der Nummer 0172/7627588 sowie mit Ingo Pfalzgraf (0172 7617278) und Elisabeth Eichenlaub (0163 9268607 in Verbindung setzen. Ebenso ist die Kontaktaufnahme per Mail unter Team-Vitamintransporte@t-online.de möglich.