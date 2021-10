Die beiden Landauerinnen Andrea Wind und Karin Savioli-Probst rufen unter dem Motto „Weihnachtsplätzchen für Dernau“ zu einer Advents-Backaktion für die Menschen in Dernau im Ahrtal auf. Man möchte den Betroffenen der Katastrophe etwas Adventsstimmung und Weihnachtszauber an die Ahr bringen, heißt es im Aufruf. Sie rufen alle, die gerne für den guten Zweck Plätzchen backen dazu auf, zu backen und sie zu beliefern. Die beiden wollen die Plätzchen in Geschenketüten verpacken und mit herzlichen Adventsgrüßen aus der Pfalz selbst in Dernau verteilen.

Mitmachen

Wer mitmachen möchte, kann sich bis 24. Oktober unter Telefon 0172 7105118 bei Andrea Wind melden, sie wird über die näheren Details Auskunft geben.