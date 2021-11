Im Zuge der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse können auch Südpfälzer Weihnachtspäckchen für Kinder in Schuhkartons packen. Die Freikirchengemeinde Er-lebt in Landau betreut die sieben Abgabestellen in Landau. Die Pakete können vom 8. bis 15. November abgegeben werden bei Er-lebt, Marie-Curie-Straße, Spielwaren Wunschträume, Königstraße, Gillet-Baumarkt, SBK, Johannes-Kopp-Straße, DM in der Ostbahn- und in der Kronstraße, C&A sowie Brillen-Kuntz, Marktstraße.

Freude für Kinder in Osteuropa

Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Infos auch unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfohlen. Die Pakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder die Ukraine.