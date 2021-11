Alle Jahre wieder stellt die Stadt einen Weihnachtsbaum auf den Landauer Rathausplatz – diesmal gibt es eine besondere Aktion: Die Nordmanntanne soll auf RHEINPFALZ-Vorschlag einen Namen bekommen. In anderen Städten ist das bereits üblich – der Baum der Stadt Frankfurt hieß im vergangenen Jahr „Bertl“. Es liegen bereits Vorschläge auf dem Tisch – „Nordbert“, „Tahnee“, „Thannos“ oder „Tannja“. Wer eine bessere oder gar sinnvollere Idee hat, kann die gerne bis Mittwoch, 23.59 Uhr, mit dem Betreff „Weihnachtsbaum“ an die E-Mail-Adresse redlan@rheinpfalz.de schicken. Der endgültige Name wird dann von einer Jury ausgewählt. Der Baum ist übrigens rund 15 Meter hoch und soll ab Mittwochmorgen hübsch geschmückt werden – damit der Rathausplatz ein wenig nach Weihnachten aussieht.