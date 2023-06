„Kein Viertel ist wie dieses …“ verspricht der neue Hauswein der Uferschen Höfe. Das Sanierungsprojekt zwischen Kleinem Platz und Königstraße macht Fortschritte. Die Silhouette des Kreativquartiers in der Landauer Altstadt ziert denn auch Weinetikett. „Zu einem Quartier wie unserem gehört auch ein eigener Wein“, sagte sich Investor Peter Siebert. Dieser Hauswein ist für alle Weinliebhaber in der „Weinhandlung am Kleinen Platz“ erhältlich. Dort wurde der Wein gemeinsam mit Stefan Dorst produziert. Die Wahl fiel auf „Weißer Burgunder, Jahrgang 2022, abgefüllt von Dorst und Bergdolle in Landau. Zukünftig wird unter anderem auch das vegane Restaurant Velo in der Husarengasse 8 (also auch in den Uferschen Höfen) den Hauswein auf seiner Karte anbieten.