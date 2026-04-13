Das Feldjägerregiment 3 Bruchsal führt laut Mitteilung der Stadt Landau von Mittwoch, 22., bis Mittwoch, 29. April, eine militärische Übung durch, die auch Landauer Gebiet betrifft. An der Übung mit dem Namen „ORANGE ROAD I-26“ nehmen rund 400 Soldatinnen und Soldaten mit mehreren Rad- sowie einem Kettenfahrzeug, Booten und Faltbrücken teil. Die Übung findet auch nachts statt. Zur Darstellung realistischer Szenarien kann es zum Einsatz von Signalrauch kommen. Es bestehe aber keine Gefahr für Bevölkerung, Tiere oder Umwelt.