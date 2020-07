Ein 51-jähriger Radfahrer ist am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf dem Weg zwischen Deutschhof und Kapellen-Drusweiler bei einem Sturz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann wohl einer Taube ausweichen und kollidierte dabei mit dem Rad eines Mitfahrers in der Gruppe. Der Mann aus Bayern wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste eine Stunde gesperrt werden.