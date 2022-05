Aufgrund einer Sperrung der Hauptstraße in Stein ergeben sich bis zum 19. Mai sowie vom 13. bis 16. Juni Einschränkungen im Busverkehr der Linien 259, 531 und 540, wie die QNV mitteilt. Die Haltestelle Stein Ort in Fahrtrichtung Silz kann umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die in der Hauptstraße – in nächster Nähe zur Kirche – eingerichteten Ersatzhaltestelle mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.