Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle in der Ortsmitte von Eschbach und der damit einhergehenden Vollsperrung der Weinstraße ergeben sich ab Montag bis voraussichtlich 21. Mai Einschränkungen im Busverkehr, wie die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft mitteilt. Beim Schulbus Linie 530 (Eschbach – Leinsweiler – Ilbesheim – Landau) und bei der Linie 531 (Landau – Arzheim – Ilbesheim – Klingenmünster – Silz – Annweiler) kann die Haltestelle Eschbach Ortsmitte umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die am östlichen Ortseingang (am Weingut Büchler) mit unveränderten Abfahrtszeiten eingerichtete Ersatzhaltestelle auszuweichen.