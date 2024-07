Am Mittwoch, 4. Juli, gegen 17.40 Uhr ist eine 67-Jährige mit ihrem A-Klasse-Mercedes von der Straße abgekommen und im Gebüsch gelandet. Nach Angaben der Polizei war sie auf der B427 zwischen Birkenhördt und Bad Bergzabern unterwegs. Kurz vor der Augspurger-Mühle habe sie nach eigenen Angaben einen plötzlichen Schmerz in der Schulter gespürt und sei deswegen nacht rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau blieb unverletzt. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An ihm gab es Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.