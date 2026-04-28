Der SV Landau Süd hat Protest gegen die Wertung der Partie beim TuS Albersweiler eingelegt. Landau Süd steht aktuell noch auf dem Relegationsplatz der B-Klasse West, hat aber am vergangenen Sonntag mit 2:3 verloren. Anlass zum Ärger war der Schiedsrichter aus dem Kreis Bruchsal, der nach ihrer Ansicht die Partie deutlich zu früh abgepfiffen hatte. Trainer Martin Koch von SV Landau Süd und Staffelleiter Thomas Schulz bestätigten auf Rheinpfalz-Nachfrage den Protest. Nun hat die Gebietsspruchkammer das Wort.