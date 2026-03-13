Mehr Geld für bessere Schulen – klingt gut. Dennoch hat die Stadt eine Förderzusage für zwei Landauer Grundschulen nicht angenommen. Sie sagt: Wir können das nicht leisten.

Es sind Summen, bei denen einem schwindlig werden kann. Der Bund wird in den kommenden zehn Jahren 20 Milliarden Euro an rund 4000 Schulen in schwieriger sozialer Lage verteilen, wie es förmlich heißt. Ziel des Startchancenprogramms sei es unter anderem, den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler zu entkoppeln. Zwei dieser Schulen sind die Grundschule Süd und die Grundschule Horstring in Landau. Für sie sind Fördergelder vorgesehen, etwa für bauliche Neuerungen. Das Problem ist nur: Die Stadt als Trägerin der Einrichtungen hat das Geld abgelehnt.

Das geht aus einem Antwortschreiben der Stadtverwaltung an den Dammheimer SPD-Landtagsabgeordneten und bildungspolitischen Sprecher Florian Maier hervor, der eine Anfrage dazu gestellt hatte. Darin heißt es, es fehlten im Schulamt die personellen Ressourcen, um das Programm vor Ort umzusetzen. Zudem kämen auf die Stadt Kosten zu, denn für Teile des Startchancenprogramms sei festgelegt, dass Kommunen einen Eigenanteil erbringen müssten. Das sei angesichts des aktuell defizitären Haushalts der Stadt nicht möglich. Die Stadt betont aber auch, sie wolle dranbleiben. Das Förderprogramm laufe bis 2034. „Wir gehen davon aus, dass bis zum Ende der Förderlaufzeit geeignete Maßnahmen realisiert werden können.“

Land: Die meisten Kommunen machen mit

Das Startchancenprogramm wird über die Länder mitgesteuert. Wie das SPD-geführte rheinland-pfälzische Bildungsministerium auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, werden die Schulen anhand eines Sozialindexes ausgewählt. Unter anderem der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und der Armutsfaktor, ermittelt über die Quote der Lernmittelfreiheit, seien Kriterien. Für die beiden Schulen in Landau sind dem Ministerium zufolge insgesamt Mittel von rund 1,7 Millionen hinterlegt. Geld soll in drei Bereiche fließen: bauliche Maßnahmen, Sozialräume und Personal, etwa für die Schulsozialarbeit.

Wie bewertet das Land die Argumentation der Stadt Landau, die Umsetzung des Programms binde zu viele Ressourcen in der Verwaltung? „Uns ist bekannt, dass die Kommunen vielfältige Aufgaben zu erledigen haben, die das vorhandene Personal in Anspruch nehmen.“ Um es Gemeinden bei der Bearbeitung des Programms möglichst einfach zu machen, habe das Land die Anträge an bereits bekannte Antragsformate angelehnt. Zudem gebe es Unterstützung seitens verschiedener Behörden, etwa der ADD. Das Ministerium betont aber auch, dass sich die meisten Kommunen mit den ausgewählten Schulen am Programm beteiligten. Zudem hätten die Gemeinden eine Kooperationsvereinbarung mit dem Land unterzeichnet. Darin verpflichteten sich diese, das Programm umzusetzen.

Stadt: Brauchen mehr Personal

Die Stadt wiederum bleibt auch auf Nachfrage bei ihrer Argumentation: Das Programm müsse zusätzlich zum laufenden Geschäft umgesetzt werden. „Die Stadtverwaltung sieht vor allem die Notwendigkeit zusätzlicher personeller Kapazitäten. Die Aufgaben des Programms kommen zu bestehenden Projekten hinzu, daher wurde im Stellenplan 2026 zusätzlicher Personalbedarf angemeldet, um die Umsetzung zuverlässig begleiten zu können“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Das Programm sei weniger wegen vieler bürokratischer Hürden arbeitsintensiv, sondern aufgrund der Vielzahl der Aufgaben: Abstimmung mit Schulen, Vorbereitung eines Vergabeverfahrens für externe Dienstleister sowie Planungs- und Abstimmungsprozesse.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Maier, der aktuell um das Direktmandat im Wahlkreis Landau kämpft, sagt: „Ich hätte mir gewünscht, dass gerade Schulen in Landau in herausfordernder Lage eine höhere Priorität haben.“