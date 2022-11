Die Anwohner der Hirschgasse und der Trappengasse müssen ihre Mülltonnen für die Abholung vorübergehend an zentrale Sammelstellen bringen. Darüber informiert der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Wegen der eingerichteten Sicherheitsbarrieren am Thomas-Nast-Nikolausmarkt haben die großen Fahrzeuge der Abfallsammlung nicht ausreichend Platz, um die beiden Straßen sicher zu befahren. Anwohner der Hirschgasse und der Trappengasse sollen laut Mitteilung ihre Sammelbehälter bis zum Ende der Abbauarbeiten des Marktes am 23. Dezember zu den Sammelstellen in der Waffenstraße (im Bereich der Hirschgasse) und in der Straße Schulhof zwischen Trappengasse und Gerberstraße bringen. Alle Anwohner werden laut EWL zusätzlich per Handzettel in den Briefkästen informiert. Um Verwechslungen den Sammelbehälter zu vermeiden, rät der EWL außerdem, auf den Tonnenaufkleber zu achten.