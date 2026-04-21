Ein Landauer nutzt seine Biotonne nicht und will deshalb auch keine Gebühren zahlen. Doch der Entsorger gibt nicht nach. Er meint: Der Mann muss trotzdem zahlen.

Wer einen eigenen Garten hat, kompostiert oft selbst Bioabfälle. Diese Menschen brauchen in den meisten Fällen eigentlich keine Biotonne. Oder? Das sieht jedenfalls ein Mann aus einem Landauer Stadtdorf so. Er hatte nie eine Biotonne und werde auch nie eine haben, stellt er vor dem Stadtrechtsausschuss klar. Doch wie ist er da gelandet?

Der Streit zwischen dem Landauer und dem Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) reicht schon einige Jahre zurück. Bereits 2019 verursachte die Biotonne Probleme. Der Mann wollte sie schon damals weder haben noch dafür zahlen. Doch der EWL hat das abgelehnt – eine Befreiung gab es damals nur für Gärten über 50 Quadratmetern. So groß ist der Garten des Landauers nicht. Zu dieser Zeit landete die Sache ebenfalls vor dem Stadtrechtsausschuss – und wurde gelöst. Der Mann sagt, er habe einen Antrag auf eine Befreiung gestellt, der anwesende EWL-Vertreter widersprach dem. Es habe Kommunikation gegeben, aber keinen formalen Antrag, den man wohl sowieso abgelehnt hätte. Daraufhin habe der Mann die Gebühren bezahlt.

Betrugsvorwurf gegen EWL

Aus Unwissenheit, wie er jetzt sagt. Bis Juli 2025 bezahlte er seine Gebühren für Rest- und Biomüll. Denn er hat eine 80-Liter-Tonne für den Restmüll und auf dem Papier eine Biotonne dazu. Das geht aus der Rechnung hervor. Als er merkte, dass er wieder für den Biomüll zahlt, den er ja nicht nutze, weigerte er sich, das weiterhin zu tun. Er lebe alleine und habe nicht viel Bioabfall, sagte er. Was trotzdem anfalle, kompostiere er selbst in seinem Garten. Dass er Gebühren zahlen müsse, obwohl er gar keine Tonne habe, empfinde er als „Betrug“. Er sei bereits bei der Stadtverwaltung gewesen und ein Mitarbeiter habe ihm zugestimmt. Zudem hält er fest, dass er tatsächlich keine Biotonne habe und deswegen auch die Gebühren dafür nicht bezahlen müsse.

Vorsitzender Stefan Joritz, Leiter des städtischen Rechtsamts, versucht geduldig, ihm zu erklären, warum er falsch liege. Laut ihm ist das nicht der einzige Fall dieser Art. Die Abfallgebühren ergäben sich nicht aus der Nutzung, sondern seien ein fester Betrag für die Größe der Rest- und Biomülltonne – ob diese nun genutzt werde oder nicht. Bei dem Mann belaufen sich die Kosten nur für die Biotonne laut Joritz und dem EWL-Vertreter auf knapp über 40 Euro im Jahr. Ihm sei eine Tonne zugewiesen worden und auf dieser Grundlage müsse er die dazugehörigen Gebühren zahlen. Das gehe aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz hervor, das jedem Haushalt den Besitz einer Biotonne vorschreibt. Das Gesetz wurde 2024 novelliert – die Ausnahmeregelungen für Selbstkompostierer wurden abgeschafft.

Landauer will vor Gericht ziehen

Der Mann ohne Biotonne ist laut, er fühlt sich im Recht. Er sei kein Teil der „Wegwerf-Gesellschaft“ und sehe nicht ein, diese zu unterstützen. Seine Rechte würden mit Füßen getreten, sagt er, und wendet sich dabei direkt an den Vertreter des EWL. Die Mitarbeiter des Betriebs sollen doch bei ihm vorbeikommen, dann würden sie sehen, dass er keine Biotonne habe. Der EWL-Vertreter erklärt, dass es keine rechtliche Grundlage für eine Biotonnen-Befreiung mehr gebe.

Der Landauer sieht das anders und wird wieder laut. Er fühle sich von der Stadt betrogen. Er werde die Zahlung auch nicht akzeptieren, sondern vor das Verwaltungsgericht in Neustadt ziehen. Joritz hingegen geht davon aus, dass die Rechtslage eindeutig sei und dass der Mann auch vor dem Gericht keinen Erfolg haben werde.