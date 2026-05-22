Die Pfeffer&Salz-Fraktion möchte das Einzelhandelskonzept der Stadt Landau auf den Prüfstand stellen und überarbeiten. Wie Fraktionsvorsitzende Gertraud Migl mitteilt, soll dabei das Gummi Mayer-Gelände mit in den „zentralen Versorgungsbereich“ aufgenommen werden. Das aktuelle Konzept spreche auch mit Blick auf den Wegfall des Kaufhofs in der Ostbahnstraße nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten.

Gericht: Willkürliche Abgrenzung

Hintergrund des Antrags ist das Urteil des Neustadter Verwaltungsgerichts zum Bebauungsplan für das Gloria und das Gelände von Gummi Mayer. Das Gericht hatte entschieden, dass der Plan fehlerhaft ist. Gummi Mayer sah wegen des Plans das Entwicklungspotenzial seines Geländes gehemmt und war vor Gericht gezogen. Anlass war die Ablehnung einer Bauvoranfrage für die Errichtung eines Drogeriemarkts dort durch die Stadtverwaltung.

In der Urteilsbegründung habe das Gericht unter anderem die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs als willkürlich eingestuft. „Im Hinblick auf eine geplante neue Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich Südost sollte zunächst die Grenze des Versorgungsbereichs gerichtsfest korrigiert werden, um ein Einkassieren eines neuen Aufstellungsbeschlusses zu vermeiden“, meint Pfeffer&Salz. Das Anliegen soll in der Sitzung des Stadtrats am Dienstag beraten werden.