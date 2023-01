Nachdem am vergangenen Montag verschiedene Straßen – meist in Steigungslage – in Gossersweiler-Stein und Völkersweiler mit den Sammelfahrzeugen der Müllabfuhr wegen Glätte nicht befahren werden konnten, werden in beiden Ortschaften die Restmülltonnen verspätet geleert. Das teilt der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft mit. Der Müll wird am Mittwoch abgeholt. Haushalte, in deren Straßen die Restmülltonnen nicht geleert wurden, werden gebeten, die Tonnen zur Nachleerung für Mittwoch so früh wie möglich bereitzustellen.