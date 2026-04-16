Einem Fußballer brennen während eines Spiels die Sicherungen durch. Er schlägt seinem Gegenspieler ins Gesicht. Das Amtsgericht sagt: Das ist Körperverletzung.

Es ist ein Sonntag im Mai 2025. Auf vielen Sportplätzen in der Südpfalz rollt wie gewohnt der Ball. Die Saison 2024/25 ist auf der Zielgeraden, der drittletzte Spieltag steht an. Auf einem Platz endet die Partie äußerst unerfreulich: Sie wird infolge eines Faustschlags abgebrochen. So lautet zumindest die offizielle Begründung für das vorzeitige Spielende – und so sieht es auch das Amtsgericht Landau.

Dort sitzt ein 23-Jähriger auf der Anklagebank, neben ihm sein Strafverteidiger, Rechtsanwalt Alexander Grassmann aus Landau. Ihnen und Richterin Claudia Steinel trägt Staatsanwalt Keßler vor, dass dem Angeklagten Bedrohung und Körperverletzung zur Last gelegt werden. In der ersten Halbzeit des Spiels habe es einen Zweikampf zwischen ihm und dem Geschädigten gegeben, in dessen Folge erste Drohungen ausgesprochen worden seien, heißt es in der Anklageschrift. In der zweiten Halbzeit habe der Angeklagte seine Ankündigungen von zukünftigem Übel dann in die Tat umgesetzt. Er habe seinem Gegenspieler ohne Vorankündigung und ohne ersichtlichen Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen und damit eine Prellung in der linken Gesichtshälfte verursacht.

Staatsanwalt sieht Bedrohungspotenzial für gesamten Spielbetrieb

Bilder, die von Richterin Steinel präsentiert werden, belegen die Verletzung. Rund um das Auge und an der Wange ist eine deutliche Rötung zu erkennen, das halbe Gesicht ist stark angeschwollen. Es habe etwa eine Woche gedauert, bis die Verletzungen nicht mehr sichtbar waren, berichtet der Geschädigte im Zeugenstand. Eine Kontaktaufnahme seitens des Angeklagten habe es nach dem Spiel nicht gegeben, also auch keine Entschuldigung.

Die wiederum wurde ihm unmittelbar vor der Verhandlung angeboten, dazu ein Geldbetrag. Das erzählt Verteidiger Grassmann. Man habe versucht, die Möglichkeit auszuloten, wie man die Sache bereinigen kann. Der Versuch scheitert jedoch. Denn sowohl der Geschädigte als auch der Staatsanwalt lehnen das Angebot ab. Aktionen wie die zur Verhandlung stehende hätten ein Bedrohungspotenzial für den gesamten Spielbetrieb, führt Keßler aus. „Mannschaften lassen sich davon beeindrucken, manche treten gar nicht mehr an.“

Verteidigung sieht keinen „wahnsinnigen Vorfall“

Die Anklage ist nach Auffassung des Beschuldigten und seines Anwalts so nicht in Ordnung. „Dieser Fußballverein scheint verrufen zu sein“, sagt Grassmann. „Das kann man aber nicht auf den Schultern meines Mandanten abladen.“ Zumal – ohne etwas abtun zu wollen – es kein wahnsinniger Vorfall gewesen sei.

Dieser Verteidigungsstrategie nimmt Richterin Steinel schnell den Wind aus den Segeln. Es sei ihr neu, dass der Faustschlag ins Gesicht zum Fußball gehöre, sagt sie. Dass es diesen gegeben hat, davon ist sie überzeugt, wie sie in der Urteilsbegründung unmissverständlich darlegt. Die Beweisaufnahme habe das ergeben.

Damit folgt sie vor allem den Aussagen der Zeugen inklusive des Geschädigten, die im Verhandlungsverlauf alle zum Großteil deckungsgleich folgenden Ablauf beschreiben: Nach dem Zweikampf in der ersten Halbzeit ist es zu Bedrohungen vonseiten des Angeklagten gekommen. Unter anderem sind Aussagen wie „ich hau dir die Fresse ein“ oder „ich hau dir aufs Maul“ gefallen. Zwischen der 70. und 80. Spielminute, als der Ball weit weg vom Angeklagten und seinem Gegenspieler war, erkennt der 23-Jährige die Gelegenheit. Als sich die beiden im Lauf begegnen, dreht er sich um und schlägt mit der Faust zu.

Zwei Zeugen schildern den Hergang anders als alle anderen

Zwei Zeugen, die beide in direkter Verbindung zum damaligen Verein des Angeklagten stehen, schildern den Ablauf ganz anders. „Beide Spieler sind in Richtung Mittellinie gelaufen und aneinandergeraten“, sagt einer. Dabei seien sie wohl zusammengestoßen und zu Fall gekommen. Er habe dann nur gesehen, dass der Angeklagte auf seinem Kontrahenten lag. Ein Gerangel habe es weder in dieser Situation noch in einer anderen im vorherigen Spielverlauf gegeben.

Steinel hält diese Darstellung für „eine reine Schutzbehauptung“. Sie sei durch die Aussagen der anderen Zeugen widerlegbar. Deshalb kommt die Richterin zu der Auffassung, dass der Angeklagte der Bedrohung und der Körperverletzung schuldig ist. Das Urteil: 60 Tagessätze à 20 Euro, also 1200 Euro Geldstrafe. Dagegen kann noch Berufung oder Revision eingelegt werden.