2021 wird es keinen 17. Ball des Sports geben. Darauf haben sich die Stadt Landau und das Organisationsteam in Zusammenarbeit mit der RHEINPFALZ notgedrungen verständigt. Die Hoffnung, vielleicht mit einer einzigen Welle das Corona-Virus anhaltend in den Griff zu bekommen, hat sich nicht erfüllt. „Wir bedauern das sehr“, betonte Oberbürgermeister Thomas Hirsch in einem Brief an die Sponsoren und Partner, die viele Jahre diese einmalige Veranstaltung im Zeichen des Sports in der Südpfalz möglich und für mehr als 700 Gäste zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt in der Jugendstil-Festhalle hatten werden lassen. Auch wenn die Pandemie eine Auszeit erzwingt, hoffen die Veranstalter 2022 wieder auf ein ausverkauftes Haus. Der Termin, der 8. Januar, ist im Kalender der Festhalle bereits markiert.