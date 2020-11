Seit vielen Jahren gehört die große Buchausstellung um Allerheiligen zum festen Angebot der Bücherei St. Josef in Annweiler. Wegen der Corona-Pandemie musste sie in diesem Jahr ausfallen. Aber die Organisatoren haben sich einen Ersatz einfallen lassen.

Das Büchereiteam lädt dazu ein, die Buchausstellung auf www.borromedien.de zu besuchen. Dort können rund 450.000 lieferbare Bücher und andere Medien entdeckt werden. Man kann bequem von zu Hause aus bestellen und per Rechnung bezahlen. Mit jeder Bestellung wird die Bücherei unterstützt. Dazu muss am Ende des Bestellvorgangs die Kundennummer der Bücherei St. Josef (240 004) angegeben werden. So erhält die Bücherei eine Provision für die Anschaffung neuer Medien. Die Bestellung kann auch in der Bücherei in der Elisabethenstraße 4 zu den Öffnungszeiten (Mittwoch 15 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 12 Uhr) abgegeben und abgeholt werden.