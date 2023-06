Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landau und Ribeauvillé feiern 60 Jahre Städtepartnerschaft. Am Tag der Deutschen Einheit treffen sich die Repräsentanten der Städte im Landauer Wohnpark am Ebenberg zum „Einheitsbuddeln“. Am Rande der Veranstaltung erzählt der Bürgermeister von Ribeauvillé, Jean-Louis Christ, wieso die Pandemie das kleine Städtchen nordwestlich von Colmar trotz niedriger Infektionszahlen hart getroffen hat.

Die Corona-Pandemie hat auch an der deutsch-französischen Grenze ihre Spuren hinterlassen. Unvergessen sind die Anfeindungen, die sich Elsässer, die in Deutschland