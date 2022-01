Ab Mittwoch, 2. Februar, ist ein Teil der Paul-von-Denis-Straße für den Verkehr komplett gesperrt. Betroffen ist der nördliche Abschnitt zwischen Mozart- und Rheinstraße ab der Queichheimer Brücke. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) und Energie Südwest stellen die Ver- und Entsorgungsleitungen für einen Wohn- und Bürokomplex her. „Für die Anbindungsarbeiten haben wir uns exakt abgesprochen, auch die Stadt und die Baufirmen sind eng eingebunden. Ziel ist es, die Vollsperrung so kurz wie möglich zu halten“, informiert Andrea Eckrich, die die Baumaßnahme seitens des EWL koordiniert. Spätestens am 23. Februar soll die Sperrung aufgehoben sein. Die Umleitung führt für den Durchgangsverkehr über die Friedrich-Ebert- und die Cornichonstraße. Der Busverkehr fährt eine kurze Umleitung bis zum Busbahnhof. Anwohner und Gewerbetreibende können aus südlicher Richtung in den gesperrten Bereich einfahren.