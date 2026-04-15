Ein Auto hat am Dienstagmorgen in Frankweiler beim Überholen einen Schmalspurschlepper touchiert, weil ein unbekannter Fahrer von einem Feldweg auf die L508 einfahren wollte. Nach Angaben der Polizei setzte ein 59-Jähriger kurz nach 9 Uhr zum Überholen eines 53-Jährigen mit Schlepper und Anhänger an, als ein dunkles Auto auf die Landstraße einbog. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Peugeot-Fahrer aus und stieß mit dem Frontbereich des Schleppers zusammen. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von circa 2600 Euro. Der unbekannte Autofahrer flüchtete. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein und bat um Hinweise an die Polizeiinspektion Landau unter 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.