Der Gemeinderat Gossersweiler-Stein hat in seiner letzten Sitzung mehrere Ortsstraße gewidmet. Das ist Voraussetzung dafür, wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau erheben zu können. Durch den Beschluss des Rates fallen die nun gewidmeten Straßen in die Endabrechnung der Ausbauprogramme für Verkehrsanlagen der Jahre 2018, 2019 und 2020. Unter anderem sind das Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie für den Ausbau der Alten Landstraße im Jahr 2018. Ebenfalls entstanden Kosten für die Alte Landstraße in den Jahren 2019 und 2020. Ab November werden nun die Haushalte über die neuberechneten wiederkehrende Beiträge informiert.