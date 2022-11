Nach 30 Jahren an der Unternehmensspitze übergibt Progroup-Gründer Jürgen Heindl zum Jahreswechsel den Vorstandsvorsitz an seinen Sohn Maximilian, bisher sein Stellvertreter. Der international agierende Wellpappenproduzent hat seine Wurzeln in der Südpfalz.

Der 67-jährige Jürgen Heindl wechselt in den Aufsichtsrat und führt künftig die JH Holding GmbH. Das klare Ziel seines 38-jährigen Nachfolgers: Das Familienunternehmen weiterhin mit Weitblick führen und zukunftssicher ausbauen, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Offenbach hat Progroup vor 30 Jahren seinen Betrieb aufgenommen. Das Familienunternehmen mit Sitz im Landauer Horstring bleibt der Region verbunden: In Petersberg nahe Pirmasens baut es derzeit ein neues Wellpappformatwerk, das Teil eines nachhaltigen Verpackungsparks wird. Schon 2023 soll dort die Wellpapp-Produktion starten.

Ressourcen schonen

Bei einer Feier für die Mitarbeiter in Leipzig betonte Jürgen Heindl die Bedeutung langfristiger Investitionen in nachhaltige, hochmoderne Technologien. Wie vorausschauend das Konzept der Kreislaufwirtschaft sei, zeige sich vor allem mit Blick auf heutige Entwicklungen: „Die Gesellschaft möchte sich lösen von fossilen Brennstoffen und unseren Planeten vor der Klimakatastrophe bewahren. Mehr und mehr muss es deshalb darum gehen, Umwelt und Ressourcen zu schonen, Dinge wiederaufzubereiten und erneut zu nutzen. So, wie wir es bei Progroup schon immer getan haben.“

Auch der Bruder des jungen Geschäftsführers, Vinzenz Heindl (32), wird seine Kompetenzen zukünftig in die Branche einbringen. Als Geschäftsführer der Professionals Academy bietet der Psychologe eine Plattform zum Austausch über branchen- und familienunternehmensspezifische Fragen. Die Professionals Academy ist ebenfalls Teil der JH Holding GmbH.

Rekorde in Stryków

Progroup sei für die Zukunft gut aufgestellt, ist das Unternehmen überzeugt. Dafür stehe das ambitionierte nationale und internationale Wachstum. Im polnischen Stryków entstand zuletzt die zwölfte Produktionsstätte für Wellpappformate der Firma. Stryków ist mit einer Produktionskapazität von 825 Millionen Quadratmetern pro Jahr einer der weltweit größten Standorte für Wellpapp-Produktion. Die Investition in Petersberg beziffert Progroup auf mehr als 90 Millionen Euro. Darüber hinaus seien weitere Wachstumsprojekte in Frankreich und Italien in der Endphase der Planung.

Progroup betreibt in sechs Ländern Zentraleuropas Produktionsstandorte. Dazu zählen aktuell drei Papierfabriken, zwölf Wellpappformatwerke, ein Logistikunternehmen und ein EBS-Kraftwerk. Mit 1554 Mitarbeitenden hat das Unternehmen 2021 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet.