Mit Panoramakameras an Aussichtspunkten wollen Tourismusvereine die Südpfalz digital stärker vermarkten. Nun sendet auch eine Webcam vom Stäffelsberg Livebilder ins Netz.

Hoch hinaus geht es über die Stufen des Stäffelsbergturms oberhalb von Dörrenbach. Der Blick schweift weit über die umliegenden Ortschaften und die scheinbar endlosen Pfälzer Berghänge. Der 24 Meter hohe Turm gilt als idealer Standort für moderne Kameratechnik, nun wurde dort mithilfe eines Hubsteigers eine neue Webcam installiert. „Der Turm gehört zu den beliebtesten Aussichtspunkten im Bad Bergzaberner Land. Mit der Webcam können wir diese Aussicht künftig auch digital erlebbar machen“, sagt Jochen Anthes, Geschäftsführer des Tourismusvereins SÜW Bad Bergzabern, während der Arbeiten vor Ort.

Neben der touristischen Webcam ist am Turm bereits moderne Sicherheitstechnik installiert: eine Waldbrand-Überwachungskamera des Projekts „FireGuard 360“. Die Anlage ist Teil eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts und soll Waldbrände möglichst frühzeitig erkennen, um Einsatzkräfte schneller alarmieren zu können.

Großes Interesse an Bildern von Madenburg aus

Die zweite Kamera am Turm liefert jetzt rund um die Uhr Livebilder und zeigt sogar farbige Nachtaufnahmen. „Ergänzt werden die Aufnahmen online durch Informationen zu Wander- und Radrouten, Veranstaltungen, Gastronomie, Weingütern und Unterkünften in der Region“, sagt Anthes. Die Kamera auf dem Stäffelsbergturm ist eine von inzwischen drei Webcams an touristischen Aussichtspunkten in der Südpfalz.

Die erste sendet bereits seit einigen Jahren vom Kalmitgipfel. Seit Anfang April gibt es zudem eine Panoramakamera auf der Madenburg und die stößt offenbar auf großes Interesse: Mehr als 9500 Abrufe wurden in den ersten drei Wochen registriert, wie der Verein SÜW Landau-Land mitteilt. Die Madenburg zählt wie der Stäffelsbergturm zu den markantesten Aussichtspunkten der Region. Von dort reicht der Blick über die Weinberge der Südlichen Weinstraße und die Rheinebene bis hin zum Odenwald und Schwarzwald. Die Webcam soll diesen Ausblick auch digital erlebbar machen und Lust auf Ausflüge oder Urlaub in der Region wecken.

Weitere Webcams grundsätzlich möglich

Damit entstehe ein zusätzliches „Schaufenster für die Südpfalz“, so die Verantwortlichen. Die Livebilder vermitteln Interessierten aktuelle Eindrücke von Wetter, Landschaft und Stimmung vor Ort. Zu sehen sind die Aufnahmen nicht nur auf touristischen Webseiten, sondern auch über Plattformen und Apps wie wetter.com. Zudem erscheinen die Bilder regelmäßig im Fernsehen, unter anderem im SWR und bei ARD alpha. Laut Tourismusverein wurden bereits Zugriffe aus Belgien, Österreich und sogar den USA registriert.

Weitere Webcams seien grundsätzlich möglich, sagt Anthes, während der Blick vom 24 Meter hohen Turm weit über die Landschaft schweift. Der Aussichtsturm auf dem 481 Meter hohen Stäffelsberg wurde bereits 1888 errichtet. Nachdem der ursprüngliche Bau im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war, entstand 1964 der heutige Betonturm mit seiner markanten Optik.

Info:

Die Livebilder der Webcams sind unter anderem über die Plattform Feratel abrufbar.