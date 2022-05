Informationen zum Energiesparen bietet eine neue Seminarreihe, die die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Energieagentur, dem Bezirksverband Pfalz, dem Kreis Südliche Weinstraße sowie den Verbandsgemeinden Bad Bergzabern, Landau-Land und Herxheim anbietet. Das Web-Seminar zum Thema „Fassade dämmen – am besten nachhaltig“ ist am Mittwoch, 8. Juni. Der Teil am Mittwoch, 29. Juni, widmet sich den Themen Dachdämmung und Hitzeschutz. Interessierte können sich anmelden unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.