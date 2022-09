Die Firma Vulcan Energie lädt für Montag, 3. Oktober, 10 bis 15 Uhr, in Kooperation mit der „Sendung mit der Maus“ des Westdeutschen Rundfunks (WDR) zum Tag der offenen Tür ins Geothermiekraftwerk in Insheim ein. Dabei können Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren wahlweise das Geothermiekraftwerk oder das Labor für sich entdecken, teilt das Unternehmen mit. Auf dem Programm stehen Führungen für Kinder und Erwachsene. Es wird ein buntes Programm wie Kinderschminken und eine Foto-Selfie-Box geben. Die Gäste werden auch verpflegt. Der Geschäftsführer des Kraftwerks, Thorsten Weimann, wird den ganzen Tag präsent sein, ebenso Vulcan-Gründer Horst Kreuter. Einen Bericht über die Veranstaltung in der Reihe „Die Sendung mit der Maus“ werde der WDR nicht drehen, da Insheim nicht im Verbreitungsgebiet des Senders liege, teilt Vulcan Energie auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit.