Einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursachten bisher unbekannte Täter in einer öffentlich zugänglichen Toilette an der Festhalle in Herxheim. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Kabinentür beschädigt. In der gleichen Nacht kam es zu Randale zweier Minderjähriger im Bereich der Festhalle, wie die Polizei bereits am Freitag gemeldet hatte. Ein 13- und ein 14-Jähriger sollen gegen Autos getreten haben, einer der beiden soll eine Glasflasche gegen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Festhalle geworfen haben. Ob die beiden Taten in Verbindung zueinander stehen, ist aktuell Teil der Ermittlungen. Die Polizei Landau hält einen Zusammenhang für durchaus möglich, wie sie auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.