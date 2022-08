Watts Industries Deutschland hat das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen: Der Umsatz des deutschen Standorts in Landau wuchs nach Unternehmensangaben auf über 80 Millionen Euro .

Damit steigerte das Unternehmen seinen Umsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegenüber dem Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich – trotz anhaltender Herausforderungen durch Pandemie und Materialknappheit. Watts ist ein führender Hersteller von Produkten und Lösungen für die Sanitär-, Heizungs- und Kühlungsbranche und beschäftigt in Godramstein über 160 Mitarbeiter.

René Effelsberg, Geschäftsführer von Watts Industries Deutschland, rechnet auch für die kommenden Jahre mit einer guten Auftragslage. Ein Grund dafür sei das Klimaschutzprogramm 2030, mit dem die Bundesregierung mehr Energieeffizienz und mehr Einsatz erneuerbarer Energien erreichen will.

Neues Rohrsystem

Seit Anfang 2022 bietet Watts mit dem Microflex HP-Rohr eine neue Komponente für den Anschluss von Wärmepumpen an Heizungs- und Kühlungssysteme an. In einem hochflexiblen Rohr sind zwei Rohre für eine Wärmeträger-Flüssigkeit sowie zwei Leerrohre für Strom- und Datenkabel zusammengefasst, um eine möglichst einfache und effiziente Anbindung zu ermöglichen. Diese Rohre zeichnen sich durch geringes Gewicht, hohe Robustheit und geringe Biegeradien aus. Der schlagfeste, doppelwandige Außenmantel bietet zudem Schutz für die erforderlichen Isolierungen. Dadurch eignen sich die Rohre optimal für die Erdverlegung. „Unser Ziel ist es, im Bereich der Wärmepumpenanbindungen ein Produktportfolio anzubieten, aus dem unsere Kunden den größten Vorteil ziehen können“, erklärt René Effelsberg.