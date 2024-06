Mehr Platz für Porsche der Wasserwaagen

Ob in Deutschland oder Australien – kein Profi-Handwerker kommt an Stabila vorbei. Bei hochpräzisen Messgeräten sind die Pfälzer Marktführer. Nun eröffnet ein neuer Standort.

Wer bestimmt künftig in Landau?

Die Wahl ist fast drei Wochen her, noch ist kein weißer Rauch in Sicht. Wie geht“s in der Stadtpolitik weiter? Die SPD steht als Wahlsieger vor vielen Problemen. Aber das trifft auch auf Lukas Hartmann zu. Seine Zukunft ist unklar.

Neue evangelische Gemeinschaftspfarrei

Die evangelische Kirche in der Südpfalz stellt sich neu auf. 20 Gemeinden formieren sich zur Gemeinschaftspfarrei „An Queich und Weinstraße“.

Einbruchserie: Vogelzüchter blicken in die Zukunft

2024 sollte für den Vogelzucht- und Waldliebhaberverein ein Jahr der Freude werden. Dann erschütterten Einbrüche Verein. Die Täter wurden geschnappt. Aber rund 70 Tiere bleiben verschwunden.

Kaufmann MET glaubt an den Aufbruch

Insolvenz, Eigentümerwechsel – die Elektro- und Metalltechnikfirma Kaufmann aus Schwegenheim hat bewegte Zeiten hinter sich. Jetzt soll es unter einem leicht veränderten Namen, mit neuer Geschäftsführung wieder aufwärts gehen. Das Potenzial ist vorhanden.

Polizei: Stellvertreter mit veränderten Aufgaben

Seit 1. Juni gibt es bei der Polizei in Germersheim einen neuen stellvertretenden Dienststellenleiter. Christian Rapp ist damit Nachfolger von Jürgen Hirsch und übernimmt dessen Aufgabengebiet – wenn auch mit Änderungen.